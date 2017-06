Word jij het Belgisch FIFA 17-talent?

Door: redactie

Atticus Sports Management komt binnenkort voor het eerst op de proppen met een E Sports Tournament in België en gaat op zoek naar het grootste FIFA 17 talent. Het gaat om een driedaags toernooi waar er uiteindelijk een managementcontract en professionele carrièrebegeleiding te winnen valt.



"We roepen al het jong E-Sport talent op om zich zo snel mogelijk in te schrijven op onze website en vervolgens een hele zomer te oefenen", vertelt Patrick Smolders van Atticus Communication. "Het wordt een intense driedaagse helemaal volgens het toernooiconcept met poulefase en knock-out-fase. Tot de twee besten tegenover elkaar staan in de finale die we op een groot scherm tonen."



Inschrijven kan vanaf nu op www.esportstournament.be.