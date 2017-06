Failliet verklaard, en nu ook nog twee parkeerboetes: er blijft Boris Becker niks bespaard

PL

27/06/17 - 12u37 Bron: Daily Mail

© photo news.

Vorige week failliet verklaard, en gisteren nu ook nog twee parkeerboetes aan zijn been: er blijft Boris Becker werkelijk niks bespaard. De voormalige Wimbledonwinnaar presteerde het maandag om twee van zijn peperdure bolides onreglementair te parkeren nabij de South Kensington Club in Londen, een privé-club waarvan Becker lid is.



Dat was een alerte parkeerwachter niet ontgaan. Zowel de blauwe Maserati als de rode Porsche van de Duitser werden onder de voorruit bedacht met een parkeerbon. Omdat Becker een tijdlang wegbleef, werd zijn Maserati weggetakeld. Wat later arriveerde de gewezen tennisgod alsnog, bekeek de bekeuring onder de voorruit van zijn Porsche en ging er ijlings vandoor. Op zoek naar de nodige fondsen wellicht.