Ex-speler Waasland-Beveren speelde jarenlang met maar een long: "Dokters hadden het over een wonder"

Door: Mike De Beck

27/06/17 - 11u44 Bron: Sportske Novosti

© photo news.

Ante Vukusic kon het nauwelijks geloven. De Kroatische spits had bij het Italiaanse Pescara veel moeite met het niveau en werd een seizoen uitgeleend aan Waasland-Beveren. Nu komt aan het licht waarom Vukusic het zo moeilijk had in de Serie A. De aanvaller speelde namelijk jarenlang met maar een goed functionerende long.