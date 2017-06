YP

27/06/17 - 11u46 Bron: La Dernière Heure

© Facebook, Photonews.

Eric Gerets (63) heeft volgens La Dernière Heure opnieuw de liefde gevonden. Zo was hij vorige week één van de eregasten op een feestelijk evenement bij amateurclub FC Luik en daar werd hij geflankeerd door de 39-jarige Virginie Neuray. Zij is politieagente in het Luikse en was in een niet eens zo ver verleden nog samen met... Gilbert Bodart. Die kent Gerets natuurlijk nog van in zijn actieve carrière, want de twee speelden samen bij Standard en de nationale ploeg.