Ook gespot op trouwfeest Kevin De Bruyne: Kat en Dries (en die ontpopt zich zelfs tot barman)

27/06/17 - 11u18

De liefde tussen Dries Mertens en Kat Kerkhofs flakkert steeds meer op. Zo wist de Italiaanse krant 'Il Mattino' het paar te spotten op het driedaags huwelijksfeest van Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix in Sorrento (Zuid-Italië) en zowel Dries als Kat gooide achteraf ook enkele beelden op hun Instagramverhalen van het feestje. Bovendien bevestigde ook Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne, vanochtend aan Joe dat het stel wel degelijk samen naar de festiviteiten was afgezakt.



Kat zelf postte drie dagen geleden al een foto op haar Instagrampagina waarop te zien is hoe ze met een vriendin "de al gevaarlijke wegen nog onveiliger maakt" in Capri, een ander plaatsje in Italië. Dries, die zelfs even als barman fungeerde, en Kat verliezen elkaar dus allerminst uit het oog.