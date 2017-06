Wereldrecord: vrouwenvoetbalmatch vindt plaats op 5.730 meter hoogte

Bewerkt door: PL

26/06/17 - 22u17 Bron: dpa

© Facebook Dana Rösiger.

Dertig vrouwen uit vijfentwintig landen hebben op de Kilimanjaro, met 5.895 meter de hoogste berg van Afrika, een voetbalwedstrijd van 90 minuten gespeeld. Ze vestigden daarmee een nieuw wereldrecord: nooit eerder werd een potje voetbal volgens de officiële regels van de Wereldvoetbalbond (FIFA) op een grotere hoogte afgewerkt.



De recordwedstrijd tussen Glacier en Volcano FC vond plaats in het zand op 5.730 meter hoogte. Na afloop van de wedstrijd klommen de deelneemsters nog naar Uhuru Peak, de hoogste piek van de Kilimanjaro.



Het initiatief ging uit van Equal Playing Field (EPF), een organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid in de sport. Aan de wedstrijd namen internationale toppers in het vrouwenvoetbal deel. Er waren geen Belgische deelneemsters.