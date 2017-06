DM

video De hoogdagen van Alessandro Del Piero zijn al even geteld, maar de voormalige cultspits van Juventus is het scoren absoluut niet verleerd. In een benefietwedstrijd in Guatemala deed de 42-jarige 'Ale Jet' de monden op de tribunes openvallen met een prinsheerlijk doelpunt.