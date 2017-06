Wanyama Street wordt gewoon weer Ubongo Street: ex-Beerschotspeler ziet eigen straat door de neus geboord

DM

26/06/17 - 18u46 Bron: BBC

© Kos.

video Vreemd verhaal uit Tanzania. Daar kreeg Tottenham-speler Victor Wanyama gisteren een eigen straat, maar die eer is de ex-middenvelder van Germinal Beerschot intussen al ontvallen. Volgens de lokale autoriteiten is de plaatsing van het straatnaambord niet wettelijk verlopen. Geen eigen straat dus voor Wanyama.

Victor Wanyama roept bij heel wat Beerschotsupporters ongetwijfeld positieve herinneringen op. De 26-jarige Keniaan was tussen 2008 en 2011 actief op het Kiel en was drie jaar lang een van de sterkhouders.



Na transfers naar Celtic, Southampton en Tottenham is de fysiek sterke middenvelder een van de grote sportpersoonlijkheden in thuisland Kenia. Maar ook in de Afrikaanse buurlanden doet Wanyama het goed.



Toen de Keniaan in Tanzania op bezoek was voor een plaatselijk voetbaltoernooi, kreeg Wanyama er zelfs een eigen straat toebedeeld. Het straatnaambord werd in aanwezigheid van de Tottenham-speler feestelijk ingehuldigd. Al bleek er een stevig addertje onder het gras te schuilen.



Nog geen dag na de inhuldiging van de Victor Wanyama Street werd het straatnaambord alweer verwijderd. Plaatselijke autoriteiten stelden dat de naamsverandering niet volgens een wettelijke procedure werd doorgevoerd. Zo werd Wanyama's straat in Tanzania weer doodleuk omgedoopt tot de Ubongo Street. Zelfs het bord verdween na één dag al uit het straatbeeld.



Of Wanyama zelf al op de hoogte is, lijkt minder geweten. Zijn populariteit zal er in Oost-Afrika zeker niet minder om zijn.