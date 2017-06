Verdediger pakt uit met hilarisch stukje toneel (en dat komt hem duur te staan)

TL

video De Braziliaanse verdediger Lucas Fonseca heeft in negatieve zin de hoofdrol opgeëist tijdens het duel tussen Bahia en Flamengo in de Braziliaanse hoogste afdeling. De 31-jarige verdediger werd op het halfuur van het veld gestuurd na een hilarisch stukje toneel.

Fonseca, die in minuut 24 zijn eerste geel had gepakt, ging op het halfuur eerst geniepig door op Flamengo-spits Paolo Guerrero (ex-Hamburg en Bayern München). Guerrero leek zich even te willen revancheren, maar hield zich net op tijd in. Fonseca pakte echter wél uit met een schwalbe, maar die leverde hem enkel flink wat hoongelach én zijn tweede gele kaart op. Bovendien verloor Bahia de partij uiteindelijk met 0-1.