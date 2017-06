Een nieuwe paus? Neen, maar club van Benteke verkondigt op wel erg originele manier aanstelling nieuwe coach

MH

Dat Frank de Boer vandaag wordt voorgesteld als hoofdcoach van Crystal Palace, kon u al in onze Transfer Talk ontdekken. Vanmorgen verkondigde de club van Rode Duivel Christian Benteke op erg originele wijze de aanstelling van de Nederlander. In onderstaande tweet is te zien hoe er uit de schoorsteen van een Brits fastfoodketen witte rook opstijgt - net zoals dat in het Vaticaan gebeurt wanneer er een nieuwe paus wordt verkozen.