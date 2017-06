Voedt Romelu Lukaku de speculaties rond een transfer naar Chelsea nog wat meer met dit filmpje?

Manu Henry

De geruchtenmolen draait op volle toeren, maar tot op heden is Romelu Lukaku nog steeds een speler van Everton. Onze landgenoot wordt al maanden gelinkt aan een transfer en vooral zijn ex-club Chelsea trekt zoals bekend hard aan zijn mouw. Vandaag voedde Big Rom de speculaties nog wat meer via de sociale kanalen. Lukaku postte immers een filmpje op Instagram, waar hij uitpakt met een fraaie goal op een miniveld. Niets bijzonder, maar de aandachtige kijker onder u merkt op de boarding logo's van Chelsea op. Toeval of niet?