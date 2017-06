Basketbaltruitje Michael Jordan levert recordbedrag op bij veiling

DM

Een truitje dat door de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan gedragen werd tijdens de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles is gisteren verkocht voor 244.606 euro tijdens een onlineveiling.

Jordan droeg het truitje van de Verenigde Staten, met nummer 9, tijdens het olympische basketbaltoernooi op de Spelen van Los Angeles. De Verenigde Staten domineerden het toernooi met acht opeenvolgende overwinningen.



Volgens Grey Channel Auctions werd er nooit eerder een basketbaltruitje voor meer geld verkocht. Het vorige record stond volgens het veilinghuis op naam van een truitje van Julius Erving, een legendarische basketbalspeler die in de jaren zeventig en tachtig actief was en vooral furore maakte bij de Philadelphia 76ers.



Twee weken geleden ging ook al een paar schoenen van Jordan voor een recordprijs van 190.372 dollar (170.000 euro) de deur uit. Net zoals het truitje droeg Jordan deze schoenen tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles.



De absolute recordprijs voor een sporttruitje staat nog altijd op naam van honkballegende Babe Ruth. In 2012 werd maar liefst 4,4 miljoen dollar betaald voor een truitje dat Ruth in 1920 droeg toen hij voor de New York Yankees speelde.