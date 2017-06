Gaan ze naar de catwalk of naar het WK? Australische cricketploeg gooit hoge ogen (tot vreugde buschauffeur)

ODBS

In Engeland start vandaag tot en met 23 juli de Women's Cricket World Cup, het oudste en meest prestigeuze crickettoernooi bij de vrouwen. De absolute topfavorietes zijn ook dit jaar weer de Australische dames. Zij hebben de Wereldbeker al zes keer gewonnen en zijn amper twee keer niet doorgedrongen tot de finale. Of het is om die status van nummer één wat op te luisteren weten we niet, wel dat de cricketsterren hoge ogen gooien bij het verlaten van de bus over het Kanaal. Ongetwijfeld tot vreugde van de chauffeur... De concurrentie voor Australië moet vooral komen van Engeland en Nieuw-Zeeland, maar zeker op het vlak van glamourgehalte blaast Australië die landen ongetwijfeld weg.