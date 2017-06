441 kilometer waanzin, sportjournalist doorkruist in één dag alle Nederlandse provincies op de fiets

Dries Mombert

23/06/17 - 17u52

© @hendriksmj.

Wielerjournalist Martijn Hendriks is voor geen kleintje vervaard. De samensteller bij NOS Studio Sport ging gisteren de uitdaging aan om in een 441 (!) kilometer lange fietstocht alle Nederlandse provincies te doorkruisen. Hendriks slaagde in zijn onderneming en zat zowaar dertieneneenhalf uur op het zadel van zijn stalen ros.

Op de langste dag van het jaar alle Nederlandse provincies doorkruisen, dat was de absurde fantasie die sportjournalist Martijn Hendriks en enkele collega's ertoe bracht om een waanzinnige fietstocht van 441 kilometer uit te zitten.



In wat hun 'Longest Day' moest worden, besloten de Nederlanders gisteren voor dag en dauw het ruime sop te kiezen in Groningen. Vanaf 4 uur 's ochtends zette Hendriks samen met een pelotonnetje volgers in zuid-westelijke richting koers om achtereenvolgens provincies Groningen, Drenthe en Friesland aan te doen.



Met ook Flevoland en Utrecht op het conto kregen de onverlaten met 180 kilometer in de benen even respijt voor een eerste bevoorrading. Daarna volgden nog eens een dikke 200 kilometer met de wind vol op de kop.



Bij de laatste bevoorrading hadden de heren er inmiddels zo'n 370 kilometer opzitten. Ook toen was hun liedje nog niet uit, want Hendriks en co moesten toen nog Zuid-Holland en Zeeland aandoen.



Dertieneneenhalf uur na hun eerste omwenteling kwamen het uitgeputte groepje uiteindelijk aan in Bergen-Op-Zoom. Goed voor een fietstochtje van 441 kilometer aan een gemiddelde snelheid van 32,5 km/h. Knap staaltje liefde voor de fiets.