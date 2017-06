Sprookjeshuwelijk: Carrasco en ex-Miss België geven elkaar het jawoord

Door: Mike De Beck

23/06/17 - 15u56

Yannick Carrasco aan de zijde van Noémie Happart met burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (R), die er op vraag van de Rode Duivel bij was. © rv.

Yannick Carrasco is weer in het land en wel met een heel goede reden. De flankspeler van Atlético Madrid streek neer in Grace-Hollogne (nabij Luik) om er te trouwen met zijn Noémie Happart. Grace-Hollogne is de streek waar de Miss België van 2013 is opgegroeid.



Daar blijft het niet bij, want de festiviteiten van de Rode Duivel gaan nog door in het kasteel van La Hulpe, dat ze hebben afgehuurd. Volgens RTL Sport bedraagt het prijskaartje van het sprookjeshuwelijk maar liefst 500.000 euro.