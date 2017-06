Vier seconden, zolang heeft deze Amerikaan nodig om zijn tegenstrever KO te meppen

MH

Josh Jones liet er in zijn MMA-kamp tegen Anthony Spires geen gras over groeien. Amper vier seconden had de Amerikaan nodig om zijn landgenoot tegen het canvas te meppen op het NEF 29 in Lewiston. Het moet ongetwijfeld één van de kortste MMA-kampen ooit geweest zijn. Bekijk hieronder de beelden van het memorabele kamp.