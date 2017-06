Zo bereidt Genie Bouchard zich voor op Wimbledon

ODBS

© photonews/reporters.

Neen, ook het WTA-toernooi op het gras van Mallorca van deze week werd geen succes voor Eugenie Bouchard. De Canadese moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in Francesca Shiavone. De Italiaanse is dan wel een gewezen winnares van Roland Garros, ze is er wel (net vandaag) al 37. 'Elk nadeel heeft z'n voordeel', wist Johan Cruijff al, en dus geniet 'Genie' volop van de haar resterende dagen op het Spaanse eiland. In het bijzijn van haar partner Jordan Caron, een professionele ijshockeyspeler, en met een apart badpak lijkt de 23-jarige Bouchard er vooral uit te rusten met het oog op Wimbledon, de grandslam die op 3 juli van start gaat.



Foto's die haar ruime supportersschare 'Genie Army' ongetwijfeld zullen plezieren, maar tegelijkertijd ook weer vragen oproepen. Na een geweldig 2014, jaar waarin ze de finale van Wimbledon verloor van Kvitova, halve finale speelde op de Australian Open en Roland Garros én het toernooi van Nürnberg won (haar enige WTA-titel tot dusver), zit haar sportieve carrière danig in het slop. In april zakte ze voor het eerst in bijna vier jaar tijd zelfs terug af naar het lagere ITF-circuit.