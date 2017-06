Drie warnings in twee minuten: tennisser is het zichtbaar kotsbeu en gaat helemaal over de rooie

Door: Mike De Beck

Als het op de court soms niet lukt, kan dat bij de doorgewinterde tennisspeler al eens voor frustraties zorgen. Zeg dat maar een keer tegen Benoit Paire. Op het ATP-toernooi in Halle liep het voor de nummer 44 op de ATP-ranking voor geen meter in de eerste set. In het tweede game knalde de 28-jarige Fransman zijn racket dan maar in duizend stukken. Maar daar bleef het niet bij.



In het derde game had Paire er duidelijk niet zo veel zin meer in en keilde hij de ene bal na de andere uit het stadion. Het leverde hem alvast drie warnings op van de umpire en dat in minder dan twee minuten. Dat moet haast een record zijn. Uiteindelijk verloor Paire de wedstrijd tegen Florian Mayer met 6-0, 6-4.