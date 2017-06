5 maanden zwanger, maar dat houdt olympische atlete niet tegen

MDB

Zwanger of niet, het houdt Alysia Montaño niet van de atletiekpiste. De Amerikaanse 800 meter-loopster viel dan wel buiten de prijzen op de Amerikaanse kampioenschappen, toch wist ze met haar bolle buik de show te stelen.

Met een tijd van 2'21"40 eindigde Montaño ver van de oppergaai, maar vijf maanden ver in haar zwangerschap wist ze wel de show te stelen. In 2013 snelde ze nog naar een knappe vierde plek op het WK in Moskou. Met daarna nog een vijfde plek op de Olympische Spelen in Londen. Nu wilde de Amerikaanse benadrukken dat ze ook tijdens haar zwangerschap competitief uit de hoek kon komen.



"Het was geweldig", vertelde de loopster in een temperatuur van 43 graden Celcius. "Ik wou tonen dat een zwangerschap je niet moet hinderen tijdens je werk." Montaño raakte geïnspireerd door Gal Gadot, actrice in de film 'Wonder Woman'. "Toen ze me vertelden dat ze de helft van die film gedraaid hebben terwijl ze vijf maanden zwanger was, heb ik besloten om me in te schrijven voor de Amerikaanse kampioenschappen", verduidelijkte Montaño.



Het is overigens niet de eerste keer dat de 31-jarige atlete van zich laat spreken. In 2014 verscheen ze, toen acht maanden ver, aan de start van de Amerikaanse kampioenschappen.