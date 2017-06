"Kijk eens naar die benen!" Of hoe zelfs een één-tweetje met olympische kampioene al niet meer door de beugel kan

© rv.

video Aly Raisman staat opnieuw in het oog van een 'seksistisch' stormpje na haar optreden op de National Hockey League Awards. Arm Amerika: terwijl de topgymaste grote sier maakt in de badpakkeneditie van Sports Illustrated en fier is op haar lichaam, wordt er gestruikeld over een ijshockeylegende die haar -gespeeld- een complimentje geeft over haar benen.

Na haar glorietocht op de Olympische Spelen vorig jaar in Rio (1 keer goud en 2 keer zilver), is gymnaste Aly Raisman een van de nieuwe sterren aan het Amerikaanse sportfirmament. In die mate dat ze tegenwoordig ook mag opdraven om een award uit te reiken op de NHL Awards, de avond waar de trofeeën voor de beste prestaties van het voorbije ijshockeyseizoen worden uitgereikt. Raisman maakte haar opwachting aan de zijde van Marcel Dionne, een 65-jarige legende van de Los Angeles Kings die een plaats heeft in de Hall of Fame van het NHL. De 23-jarige Raisman introduceerde hem als "een vroegere grootheid", waarop ook Dionne zijn lof voor Raisman niet onder stoelen of banken stak. "Dank je, dank je. En ik vind het fastastisch om hier naast een drievoudige olympische medaillewinnares te staan. Kijk eens naar die benen!" Moment waarop de camera uitzoomt en we de zwart-witte minijurk van Aly (van de hand van Franco Kaufman) in beeld krijgen. (lees hieronder verder)

If u are a man who can't compliment a girls ¿¿¿ you are sexist. Get over yourself. Are u kidding me? It's 2017. When will this change?

Maar dat was meteen voldoende om Dionne in verschillende Amerikaanse media zoals de New York Post af te schilderen als een soort van pervert die een hoogst ongepaste opmerking over de fysiek van Raisman maakte. Ook op YouTube wemelt het al van filmpjes over de "tenenkrullende opmerking" van een oudere man aan het adres van een jonge vrouw. En dat terwijl Raisman eerder dit jaar nog pronkte in de Swimsuit-editie van Sports Illustrated en voor vele jonge en soms onzekere (Amerikaanse) vrouwen een rolmodel is.



Gevraagd naar haar beslissing om voor het badpakkennummer te poseren, zei ze dat het lijf waarin ze zit vooral wou eren. "Ik hou van mijn lichaam. Maar dat geeft nog niemand het recht om over mij te oordelen. Een rolmodel zijn, is vooral een vriendelijk en aardig iemand zijn." Of ook: "Wees fier op je lichaam. Het gaat niet om punten op tien, wel over hoe je je voelt. Iedereen is uniek en prachtig op z'n eigen manier. Niemand is perfect. En of je nu een man of vrouw bent, we hebben allemaal dagen dat we ons wat onzeker voelen. We zijn menselijk en hebben allemaal ons eigen verhaal dat belangrijk is. Allemaal."