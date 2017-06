Nieuwe Belgische kampioen flirt op nationale radio: "Het was een zware nacht hé"

MDB

23/06/17 - 11u19

video

Het gaat Yves Lampaert duidelijk voor de wind. De winnaar van Dwars door Vlaanderen dikte zijn palmares gisteren met een zege op het Belgisch kampioenschap tijdrijden nog wat aan en met die nieuwe overwinning stijgt de interesse ook. Zo werd de hardrijder van Quick.Step-Floors door Linde Merckpoel opgebeld en had hij een verrassing in petto voor de StuBru-presentatrice.



"Als je meegaat op training dan gaan we nog eens een koffie drinken en een taartje eten", nodigde Lampaert de presentatrice uit. "Die koffie en dat taartje zie ik wel zitten. Al de rest dat zullen we nog wel zien", repliceerde Merckpoel. "Of nog eens een stapje zetten hé Yves, dat is ook al lang geleden." Ook dat aanbod sloeg Yves Lampaert niet af. "Het was een zware nacht hé toen", mijmerde de renner waarop Merckpoel het gesprek abrupt afbrak.