Je hebt touwtjespringen, en dan heb je dit: 14 jonge Japannertjes verpulveren wereldrecord

Toegegeven: ropeskipping (of touwtjespringen, zo u wil), is hier in België niet zó'n populaire sport, maar de taferelen in bovenstaande video zijn ronduit indrukwekkend. Aan het werk ziet u 14 leerlingen van de Fuji Municipal Harada Elementary School in het Japanse Fuji en vorige week braken ze het Guinness World Record voor meeste skips in een tijdspanne van één minuut. Ze kwamen tot liefst 225 'skips', wat acht eenheden beter was dan het al staande record uit 2013. Wat ook mooi meegenomen was: dat record stond op naam van de Hiromi Elementary School, de 'aartsrivaal' op het vlak van sportdisciplines. Enfin, de bal ligt dus weer in hun kamp...