De waarheid achter de straffe rekening van zogezegd Messi in een Cabaret Club onthuld

ODBS

22/06/17 - 17u56

© Facebook Lio.

De verkeerdelijk aan Lionel Messi toegeschreven rekening van 37.330 euro in een restaurant op Ibiza, krijgt nog een staartje. Nadat Messi het zelf nodig vond te reageren en op Instagram schreef dat de rekening niet van hem was, treedt een vriend van een Amerikaanse zakenman Messi's stelling bij. Aan de Spaanse krant La Vanguardia stelde de man dat zij het waren die dat bedrag betaald hebben na een stevig avondje uit in de Club Restaurante Cabaret Lio.

De feestelijkheden vonden vorige dinsdagavond op 13 juni plaats. Een zakenman die fortuin gemaakt heeft in de technologie en die anoniem wenst te blijven, bestelde er in het chique havenrestaurant Lio onder andere 41 flessen champagne Dom Pérignon en 27 pizza's. "We waren er met een 25-tal feestvierders", aldus de man aan La Vanguardia. "En het was een fantastische avond die we daarna in zijn villa, waar ook een dj aanwezig was, verder gezet hebben. De identiteit van de organisator/zakenman kan ik niet onthullen. Wel dat hij zich louter per privé-jacht verplaatst en alleen gaat eten in de beste restaurants van Ibiza."



"Het is wel een feit dat Messi al eens in dat restaurant geweest is. Zijn foto hangt er, net als die van Nadal en Verratti. Maar op geen enkel moment zijn we Messi, Suarez en Fabregas op die bewuste avond tegen het lijf gelopen. Voor hen zou het onmogelijk geweest zijn zo veel te drinken en eten met zes. Of ze zouden vanuit het restaurant recht in het water zijn gesukkeld!"