"Ik krijg geen tractor om rijst en graan te planten? Dan tekent mijn zoon geen profcontract!"

Moise Kean. © getty.

Moise Kean (17), één van de grootste talenten in het Italiaanse voetbal, vormt het middelpunt van een bizar contractdispuut. De zwarte parel, die vorig seizoen furore maakte bij het beloftenteam van 'Juve', mag van zijn vader geen profcontract tekenen. Pa Biorou Kean is namelijk boos. Verschrikkelijk boos zelfs. Een clausule uit het vorige contract van zijn zoon vormt de aanleiding voor 's mans razernij.



"Juventus had beloofd dat ik de nodige landbouwmachines zou krijgen voor mijn bedrijf in Ivoorkust", fulmineert Biorou Kean. "Ik beschik over een veld van meerdere hectaren groot. Daar wil ik graag rijst en graan op planten. De club had ermee ingestemd dat ik daarvoor het benodigde materiaal, ondermeer een tractor, zou krijgen. Dat stond ook zo genoteerd in het vorige contract van mijn zoon. En nu laten de advocaten van Juventus weten dat de deal niet doorgaat. Ze zeggen dat er geen budget voor is. Dan is het voor mij heel simpel: mijn zoon tekent voorlopig geen profcontract bij Juventus."



Moise Kean maakte op 19 november vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Juventus, thuis tegen Pescara. Daarmee werd hij de eerste speler, geboren na de eeuwwisseling, die debuteerde in één van de vijf grote competities in Europa. Op de slotdag van de Serie A schreef Kean opnieuw geschiedenis, door tegen Bologna de winnende 1-2 te maken. Daarmee werd hij de eerste speler die na de eeuwwisseling werd geboren, die scoorde in één van de vijf grote competities in Europa.