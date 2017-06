Iker Casillas wordt tijdens interview verrast door dubbelganger Messi, maar die verraadt zich snel

Glenn Van Snick

22/06/17 - 11u40 Bron: Marca

© HispanTV.

video

Tijdens een interview in het olierijk Koeweit was Iker Casillas even helemaal van de kaart. Toen de interviewer aan de Porto-doelman vroeg wat hij zou vragen mocht Lionel Messi plots voor zijn neus staan, werd hij opeens op de schouder getikt. Niet door de Argentijnse ster, wel door zijn Iraanse dubbelganger, die écht als twee druppels water op de balvirtuoos van Barcelona lijkt. Even dacht Casillas dat zijn voetbalcollega voor zijn neus stond, maar de Spaanse taal verraadde de Iraanse man al snel. De looks heeft Riza Perestes al, nu nog de moedertaal van de Vlo onder de knie krijgen...