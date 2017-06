Het hart op de juiste plaats? Deze tien topatleten spendeerden miljoenen voor hun medemens in nood

Dries Mombert

22/06/17 - 06u45

© Kos.

De brand in de Grenfell Tower maakt heel wat los bij sporters van alle rang en stand. Zo heeft Andy Murray besloten zijn prijzengeld van het ATP-toernooi (13.600 euro) aan de slachtoffers van de Londense torenbrand te schenken en maakt Arsenal-verdediger Hector Bellerin per speelminuut op het EK onder 21 een vast bedrag van 57 euro over. Bovendien toonden ook andere grootheden hun (financiële) hart in de strijd tegen het noodlot: een overzicht.

1. Michael Schumacher: 7,5 miljoen euro voor tsunami-slachtoffers Met een geschat fortuin van ruim 700 miljoen euro heeft Michael Schumacher nooit op een cent meer of minder moeten kijken. De voormalige wereldkampioen Formule 1 tastte diep in de buidel na de tsunami in Zuid-Oost Azië in 2004. De ramp kostte 220.000 mensen het leven, terwijl nog eens een veelvoud daarvan zijn hele hebben en houden verloor. Schumacher ondernam enkele dagen na de ramp meteen actie en beloofde 7,5 miljoen euro ten voordele van de slachtoffers.



Dat de Duitser het hart op de juiste plaats heeft, bewees hij enkele maanden voor zijn ski-ongeval in 2013 nog eens. Naar aanleiding van overstromingen in Duitsland besloot 'Schumi' zijn Mercedes-racepak te veilen voor het goede doel. Het hele bedrag zou na de verkoop nog eens vertienvoudigd worden, goed voor een totale opbrengst van 500.000 euro. © photo news.

2. Usain Bolt: 3,6 miljoen euro voor renovatie ziekenhuis Sprintlegende Usain Bolt durft in het dagelijkse leven al eens uit te pakken met blingbling, maar de Jamaicaan deed meer dan zijn duit in het spreekwoordelijke liefdadigheids-zakje. De koning van de 100 meter doneert naar jaarlijkse gewoonte een vast bedrag om de sportafdeling van zijn voormalige universiteit in Kingston te ondersteunen.



Twee jaar geleden diepte Bolt zelfs één miljoen euro op om minder bedeelde studenten een duwtje in de rug te geven. Zijn grootste bijdrage aan het goede doel vond evenwel in 2013 plaats. Toen schonk de Jamaicaan ten voordele van een ziekenhuisrenovatie in Sherwood 3,6 miljoen euro weg. © ap.

3.Cristiano Ronaldo: 5 miljoen euro voor slachtoffers aardbeving in Nepal Real Madrid-vedette Cristiano Ronaldo is misschien wel de meeste vrijgevige atleet uit dit lijstje van tien. De Portugees toonde zich op het EK in Frankrijk solidair met een kankerpatiëntje door twee kale sneden in zijn afgemeten coupe te verwerken. Naast deze symbolische daad betaalde Ronaldo op de koop toe de verdere kankerbehandeling van het jongetje in kwestie. In 2009 liet hij al 150.000 euro overmaken ter ondersteuning van onderzoek tegen kanker in Portugal.



Ook andere noodlottigen ontsnappen niet aan het oog van de 32-jarige voetbalvedette. Zo maakte hij in 2015 5 miljoen euro over ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Nepal en iets dichter bij huis diepte hij ruim 1 miljoen euro op om de gedupeerden van een grote bosbrand in Madeira te ondersteunen. Ronaldo staat bovendien gekend voor zijn onvoorwaardelijke steun aan NGO's als Unicef en Save the Children. © photo news.

4. LeBron James: 37 miljoen euro om jeugd in Ohio op schoolbanken te houden Hij heeft dan wel naast een vierde NBA-titel gegrepen, LeBron James denkt ook verder dan zijn basketbal-neus lang is. De 32-jarige basketballer stond in 2014 voor een controversiële overgang naar de Cleveland Cavaliers en lichtte zijn keuze toe in een drukbekeken Amerikaanse tv-uitzending.



De totale opbrengst van de uitzending werd geschat op een kleine 3 miljoen euro. Een dikke smak geld die James prompt investeerde in het goede doel. De NBA-vedette richtte zijn eigen 'Lebron James Family Foundation' op. Sinds 2015 genereerde zijn organisatie al 37 miljoen euro op ten voordele van de schoolgaande jeugd in Akron, de stad in Ohio waar James jaren geleden opgroeide. © ap.

5. André Agassi: 31 miljoen euro voor arme en misbruikte jeugd in Californië Net als LeBron James heeft voormalig tennisser André Agassi een enorm bedrag opzijgezet voor de schoolgaande jeugd. De Amerikaan van Iraanse afkomst groeide op in de armere buurten van Las Vegas en heeft zich in de nadagen van zijn carrière toegelegd op de ondersteuning van jongeren in Californië.



Agassi richtte in 2001 een gratis school op en spendeerde sindsdien een slordige 31 miljoen euro aan uitgaven voor het goede doel. Eentje daarvan richt zich in het bijzonder op de opvang van misbruikte en dakloze kinderen, bovendien financierde hij ook nog eens de bouw van een kinderziekenhuis. Agassi laat hij zich daarnaast geregeld zien als ambassadeur van diverse liefdadigheidsorganisaties. © ap.

6. Michael Phelps: eigen organisatie met prijzenpot van 1 miljoen dollar Met Michael Phelps vinden we opnieuw een hedendaagse sportlegende terug in dit lijstje. De meest gedecoreerde olympiër aller tijden richtte na de Spelen in Peking (2008) zijn eigen organisatie op om kinderen in de Verenigde Staten een degelijke zwemopleiding te geven.



De basis voor de 'Michael Phelps Foundation haalde de zwemmer uit een winstpremie van 1 miljoen dollar die sponsor Speedo hem had geschonken na zijn zegetocht in Peking. De werking genereert vandaag nog inkomsten voor het goede doel, dus Phelps' bijdrage ligt ongetwijfeld nog een stuk hoger dan de vernoemde 1 miljoen dollar. © afp.

7. Tiger Woods: 27 miljoen euro ten voordele van universiteitscampussen De volgende atleet in het rijtje kan opnieuw buigen op een eigen 'charity'. Tiger Woods en zijn gelijknamige liefdadigheidsinstelling genereerden over de jaren heen een slordige 27 miljoen euro voor het goede doel. De doelgroep bestaat uit studenten met minder financiële middelen en kinderen uit armere stadsbuurten. © ap.

8. Makoto Hasebe: 1,8 miljoen euro voor slachtoffers in Fukushima De kapitein van de Japanse nationale voetbalploeg stond als een van de eersten klaar om de slachtoffers van de nucleaire ramp in Fukushima met financiële hulp bij te staan. Hasebe schreef begin 2011 een kleine twee miljoen euro over ten voordele van de getroffenen. De Japanner is bovendien ook ambassadeur van Unicef. © afp.

9. Serena Williams: onophoudelijke inzet voor Unicef Serena Williams houdt de vrouwelijke eer in dit lijstje hoog. De Amerikaanse tennister steunt niet minder dan twaalf goede doelen en laat zich daarnaast ook gelden als een van de grootste ambassadeurs voor Unicef. De mama in spe richt zich vooral op de campagnes tegen borstkanker en 'Schools for Africa'. De bedragen die Williams aan het goede doel spendeert lopen uiteen, maar moeten weinig onderdoen voor de anderen uit dit lijstje. © epa.