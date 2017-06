Italiaanse waaghals dendert met gevaar voor eigen leven over enorme brug

Door: Mike De Beck

2,532 Likes, 101 Comments - 100%BRUMOTTI! stuntman (@brumottistar) on Instagram: "Ho trovato la soluzione al #traffico ... nuove vie ! Piu forte di me cercare il limite ! #nofear..."

Wie Vittorio Brumotti kent, weet dat de Italiaanse waaghals niet aan zijn proefstuk toe is als het op waanzinnige stunts aankomt. Op de weg naast een enorm ravijn bengelen of allerlei hindernissen overwinnen: niets is Brumotti te veel. In zijn nieuw filmpje op een metershoge brug dendert de Italiaan met gevaar voor eigen lijf en leden naar de overzijde. Probeer dit vooral thuis niet na te bootsen, geven we nog mee als goede raad.