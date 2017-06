Bevallige vriendin Enes Ünal toont op vakantie een aardig stukje te kunnen voetballen

Glenn Van Snick

21/06/17 - 14u55

© Instagram.

video

Dat Enes Ünal met een bal overweg kan, wisten we al even. Maar dat ook zijn ravissante Belgische vriendin Lisa Smellers over heel wat voetbalskills beschikt, is een aangename verrassing. Alvorens een nieuw leven op te bouwen onder de Spaanse zon - de voormalige Genk-spits tekende onlangs bij Villarreal - genoten de tortelduifjes eerst van een deugddoende vakantie in Bodrum. Maar niet zonder sport. En het moet gezegd: daarin doet Smellers - die al 15 jaar voetbalt - niet onder voor haar Turkse international. Al is het toch vooral het teamwork dat zegeviert.