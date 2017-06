Amerikaans supertalent poseert verrassend met logo Club Brugge op de borst

Door: Mike De Beck

Christian Pulisic is zeker een naam om te onthouden. De nog steeds maar 18-jarige Amerikaan heeft er dit seizoen in alle competities bij Borussia Dortmund maar liefst 43 wedstrijden op zitten. Met vijf treffers en 13 assists tot gevolg. Het zijn cijfers waarbij de interesse in het Amerikaanse supertalent alleen maar crescendo gaat.



Met een actuele marktwaarde van 18 miljoen euro is de aanvallende middenvelder een speler waarvan Club Brugge alleen maar van kan dromen. En toch is er een link tussen de Amerikaan en de West-Vlaamse club. Tijdens een signeersessie was Pulisic getooid in een truitje van blauw-zwart. Niet omdat hij in beeld is bij Club, maar het gaat om een cadeau van zijn goede vriend Ethan Horvath, doelman bij Club Brugge. De West-Vlamingen hebben er alvast wel een supporter bij.