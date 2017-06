YP

21/06/17 - 12u00

video

En of het er gisteravond heet aan toe ging in de wedstrijd tussen CRB en USMBA, in het Algerijnse bekertoernooi. Terwijl Bengaals vuur (als het nog wordt afgestoken) normaal afkomstig is uit de tribunes, was het hier nog andere koek: in de immense appartementsblok die achter het stadion van CRB is opgetrokken, voltrok zich een heus vuurwerkspektakel. Knettergek!