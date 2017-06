"Dat is niet mijn moeder, maar mijn vrouw"

© instagram jenamsims.

Naast de verrassende winnaar Brooks Koepka, werd ook Joe Buck fel besproken na de US Open golf van het voorbije weekend. De FOX-commentator had het over de ex van Koepka, terwijl het zijn kersvers lief was dat hem knuffelde. Blijkt dat Buck niet aan zijn proefstuk toe is...

En of ze in de States in de ban waren van het foutje van Buck. De arme man mocht het gaan uitleggen in de populaire 'The Dan Patrick Show'. "Ik wist echt niet dat hij een nieuwe vriendin had", aldus Buck. "Ik had een kaartje met veel informatie over Koepka gekregen van een vriend, die me al de hele week fantastisch geholpen had. Maar er stond dus op dat hij nog samen was met zijn oude vriendin Becky. Kijk, we hebben ons snel daarna herpakt (het was zijn co-commentator en analist die zei: 'Joe, dit is zijn nieuwe vriendin, Jena Sims' - nvdr), maar tegenwoordig leven we in een andere wereld. Je moet je nu verontschuldigen bij iedereen omdat je de nieuwe vriendin nog niet kende. Sorry, wereld." (lees hieronder verder) Lees ook Niet (verrassende) winnaar Koepka, maar deze dame ging met de aandacht lopen na US Open golf

