Halle in Duitsland of België? Wielrenner Bram Tankink weet het ook even niet meer

Dries Mombert

21/06/17 - 10u55

© Kos.

Vandaag strijkt het peloton neer in Halle voor de gelijknamige wedstrijd naar Ingooigem. LottoNL-Jumbo-renner Bram Tankink vertrok vanuit Nederland naar de startplaats van de wedstrijd, maar wist niet helemaal of hij in België of Duitsland zou aankomen.