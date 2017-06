Droom van doelman komt uit: wedstrijd spelen in voetbaltempel Camp Nou

MDB

21/06/17

video Er zijn nog voetballiefhebbers die maar al te graag op de biljartvlakke grasmat van Camp Nou een wedstrijd willen spelen. Voor de meeste spelers blijft het ook bij een droom, maar niet voor Matthew Lentink. De Arubaanse doelman werd met 21 andere winnaars getrakteerd op een weekendje Barcelona. Met als kers op de taart een wedstrijd spelen in Camp Nou.

"Ik mocht de eerste helft keepen. Dat was wel even prachtig, hoor, naar dat doel lopen en van daar het complete overzicht hebben in dat stadion", deed Lentink zijn verhaal aan AD. Een GoPro op de borst legde vast hoe de doelman de nul hield in de eerste helft. "We stonden met 3-0 voor, maar kwamen binnen tien minuten na rust op 3-3. We hebben uiteindelijk nog met 7-5 gewonnen en ik werd tot Man van de Wedstrijd gekozen."



Een unieke ervaring dus voor Lentink die aan het eind van de rit er nog een gesigneerd shirt bovenop kreeg. Een ding is zeker, Lentink zal zijn bezoek aan de Catalaanse stad niet al te gauw vergeten.