Nederlandse wielerfans plagen Dumoulin daags voor NK tijdrijden: "Tom, hier poepen"

20/06/17 - 19u53

Tom Dumoulin heeft zich ongetwijfeld goed voorbereid om morgen zijn titel op het Nederlands kampioenschap tijdrijden te verdedigen, én zo ook zijn fans. In geval van nood kan 'Turbo Tom' zijn behoefte doen in een nabijgelegen bos, zo bewijst de Nederlander met een foto op zijn Twitter-account. De post verwijst natuurlijk als grap naar de Giro-etappe waar rozetruidrager Dumoulin plots van zijn fiets stapte, om vervolgens een sanitaire stop in te lassen.