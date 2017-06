Tennisser scheldt zichzelf uit voor 'idioot'. Waarna de ref een drastische beslissing neemt

© Screenshot.

video De Brit Brydan Klein heeft (een klein beetje) tennisgeschiedenis geschreven. Het nummer 228 op de wereldranglijst werd op het Challengertoernooi in Nottingham uitgesloten nadat hij zichzelf voor idioot uitschold.

En dat ging zo. Bij een 6-3, 5-4 stand in het voordeel van zijn tegenstander, de Amerikaan Sam Groth, sloeg Klein een return in het net. "Aaaaah, stupid, stupid person, idiot!", vervloekte de Brit met Australische roots zichzelf, maar zo had de scheidsrechter het niet begrepen. Die gaf Klein een bestraffing voor onwelvoeglijk gedrag. Omdat hij echter eerder in de wedstrijd al een bestraffing had gekregen voor het beledigen van een lijnrechter, verloor Klein meteen het game én de wedstrijd. "I was talking to myself", probeerde Klein er zich in John McEnroe-stijl nog uit te praten. De umpire viel niet te vermurwen. "Je zegt tegen niémand idioot", luidde het, waarna voor Klein het doek viel over het toernooi.



Of Klein terecht werd uitgesloten, laten we in het midden. De 27-jarige tennisser heeft in elk geval zijn reputatie tegen. In 2009 werd hij door de ATP voor zes maanden geschorst omdat hij zijn Zuid-Afrikaanse tegenstander Raven Klaasen racistische beledigingen naar het hoofd had geslingerd.