Broederliefde? Vechtende Balotelli's gaan Mayweather en McGregor achterna

Dries Mombert

20/06/17 - 09u14

© Kos.

video Dat Mario Balotelli niet verlegen zit om een stunt weten we al langer. En dat hij voor weinig uit de weg gaat, is ook een zekerheid. Nu postte het Italiaans enfant terrible zelfs een gevecht met zijn jongere broer Enoh. "Brother Jokes", schreef de spits op Instagram. Benieuwd of moeder Balotelli er ook zo over denkt...