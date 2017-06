Fabregas post liefdevol kiekje op tropisch eiland, waarna Chelsea-icoon de draak steekt

MH

19/06/17 - 18u24

Cesc Fabregas genoot vorige week van een tropisch uitje op het Spaans eiland Ibiza. En zoals dat tegenwoordig geen verrassing hoeft te zijn, liet de middenvelder van Chelsea zijn volgers op de sociale media meegenieten met enkele foto's. Zo postte de Spanjaard gisteren nog een liefdevol kiekje van hem en zijn bevallige partner Daniella Semaan. Met meer dan negen miljoen volgers op zijn Instagram-profiel kwamen er dan ook talloze reacties. Er was echter één reactie die er bovenuit stak, met name die van voormalig ploegmakker John Terry. De clublegende van de 'Blues' reageerde het volgende: "Leuke foto, maar over die short heb ik toch mijn bedenkingen." In zijn reactie verwijst Terry nog naar 'Thomas Royall', een luxueus merk van zwemkledij wat de voormalig kapitein wel vaker promoot.