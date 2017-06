Door: Mike De Beck

19/06/17

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dat is ook het geval bij Sven Nys. De voormalige professionele veldrijder haalt nog steeds zijn tweewieler van stal om er samen met zoon Thibau op uit te trekken. Vooral dan in het eigen Sven Nys Cycling Center. Op de vele zandwegen in Baal volgde de 'Kannibaal uit Baal' zijn zoon Thibau in het wiel gewapend met een camera op zijn stuur. Het leverde alvast bovenstaande fraaie beelden zodat je je zelf op een mountainbike waant.