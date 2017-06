Vergeet Paul de octopus, ijsbeer Nika gaat WK-uitslagen voorspellen

XC

19/06/17 - 11u39

© kos.

video

Paul de octopus werd tijdens het WK in Zuid-Afrika een echte internethype. De wereldberoemde inktvis wist vooraf Spanje als winnaar van de finale tegen Nederland aan te duiden, én het klopte. Ook op het Europees kampioenschap in 2008 was het beestje succesvol, al voorspelde Paul in de finale een zege voor Duitsland, maar de Spanjaarden trokken toen met 1-0 aan het langste eind.



Ook in Rusland hebben ze nu een nieuw helderziend dier gevonden. IJsbeer Nika wordt de officiële voorspeller voor de WK-matchen. Zo krijgt ze twee kommetjes met voedsel, en op elk kommetje plakken de vlaggetjes van een land. Nika kiest dan een bakje uit, waaruit ze eet, en dat wordt beschouwd als haar pronostiek.



De ijsbeer wordt al tijdens de Confederations Cup ingezet, al moet ze blijkbaar wel nog wat oefenen. Nika voorspelde dat Mexico de scalp ging nemen van Portugal, maar de partij eindigde op een 2-2-gelijkspel. Benieuwd of Duitsland straks (17 uur) wél wint van Australië.