Niet voor gevoelige kijkers: Braziliaanse hooligans laten fan voor dood achter

Door: Mike De Beck

19/06/17 - 10u55

Huiveringwekkende beelden vanuit Curitiba, de thuisbasis van de Braziliaanse eersteklasser Coritiba. Net voor de partij tegen het meer bekende Corinthians kwam het in de straten van Curitiba tot een clash tussen beide supportersgroepen. Op de verschrikkelijke beelden is te zien hoe een fan tegen het asfalt wordt getrapt waarna hij nog heel wat klappen op zijn hoofd moet incasseren. Na de schermutselingen blijft de man roerloos op de grond liggen. We waarschuwen alvast: deze beelden zijn niet bestemd voor gevoelige kijkers. De wedstrijd eindigde overigens op een scoreloos gelijkspel.