Opschudding in China: gefrustreerde ex-speler van Chelsea ontketent massaal opstootje (en ook doelman doet duit in het zakje)

TL

19/06/17 - 10u54

© kos.

video Het minste wat je van de topper in de Chinese Super League tussen Guangzhou R&F en Shanghai SIPG kan zeggen, is dat de wedstrijd bol stond van het spektakel. Er ontstond een massaal opstootje tijdens de match, er viel een stevige blunder van de doelman te noteren én tot slot werd er ook nog een knappe (counter)goal gescoord.

Oscar is settling in well in China pic.twitter.com/6V9GQH6Mak

Guangzhou R&F, de nummer vijf in China, ontving nummer twee Shanghai SIPG en de mensen die een kaartje kochten kregen waar voor hun geld. Of beter: kregen heel wat spektakel te zien. Het begon op het halfuur met een flater van formaat van de bezoekende doelman Junling Yan. De 26-jarige Chinees liet een afstandsschot van de Israëlische R&F-spits Eran Zahavi knullig in doel glippen, waardoor de thuisploeg op 1-0 klom. En dat zat duidelijk hoog bij ex-Chelsea-speler Oscar. Op slag van rust ontketende die na een mislukte dribbel van zijn landgenoot Hulk immers een massaal opstootje toen hij de bal gefrustreerd tegen twee tegenstanders knalde. De Braziliaan belandde op de grond en in het geharrewar kreeg thuisspeler Tixiang Li een rood karton onder de neus geduwd. Er werden ook drie gele kaarten getrokken, maar Oscar kwam weg zonder sanctie.

Countergoal

Oscar liet zich van zijn minst fraaie kant zien, maar net voor het opstootje speelden Hulk en hij de Guangzhou-verdediging wel knap uit verband. Het Braziliaanse duo vertrok vanop eigen helft en na knap combinatiewerk kon Hulk uiteindelijk voor de 1-1 zorgen (zie onderstaande video vanaf 2'58'').



Oscar maakte begin 2017 voor zo'n 60 miljoen euro de overstap van Chelsea naar China, waar hij André Villas-Boas (ook ex-Chelsea) als hoofdcoach kreeg. Die bleef na afloop rustig onder alle commotie. Hij vond dat Oscar zich enkel "erg passionneel" had getoond.



Guangzhou R&F heeft zich ondertussen verontschuldigd, nadat de ploeg nadien nog vijf gele kaarten had gekregen. Of dat volstaat voor de Chinese voetbalbond (CFA) is nog maar de vraag. In maart werd een speler van Shanghai Shenhua voor zes maanden geschorst nadat hij tijdens een match met Tianjin Quanjian zonder reden op de voet van Rode Duivel Axel Witsel was gaan staan.