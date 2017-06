Van de Ventoux over de Elfstedenronde rechtstreeks de frituur binnen, Van der Poel doet het allemaal na elkaar

NDP en DM

Mathieu Van der Poel heeft er enkele lange dagen opzitten. De Nederlandse alleskunner ploegde zaterdag nog de Mont Ventoux op en schitterde amper één dag later in de Elfstedenronde in Brugge. Alsof dat nog niet genoeg was, trainde de kleinzoon van Raymond Poulidor nog wat extra kilometers bij. En die leidden hem blijkbaar recht naar de frituur...

Mathieu van der Poel moest gisteren het onderspit delven tegen zijn grote concurrent uit de winter, Wout Van Aert. "Ik miste in de sprint wat frisheid", vertelde Van der Poel na de wedstrijd in Brugge. Begrijpelijk, want hij had er in vier dagen tijd zo'n 700 kilometer opzitten.



VDP vertoefde sinds donderdag in de Franse Alpen. In de buurt van Bédoin werkte hij er eerst een intervaltraining van vijf uur af. Vrijdag reed hij de 'Cannibale', een fietstocht van 215 kilometer waarbij twee keer de Ventoux en vijf andere cols op het menu stonden. En na een "gezellig avondje met Eddy Merckx" volgde zaterdag de Memorial Tom Simpson, waarin hij nog twee keer de Ventoux opreed. Zaterdagavond spoorde hij dan met de TGV naar Lille, waar hij om 23u aankwam. Lees ook Van Aert is sneller dan veldritcollega Van der Poel in Elfstedenronde

