Rekening op restaurant Ibiza van 37.330 euro ontlokt erg agressieve reactie van Messi

Links: de bewuste rekening. Rechts: Messi, Suarez en Fabregas met hun partners in het havenrestaurant Lio. © rv.

Met spectaculaire transfergeruchten, problemen met de Spaanse belastingdienst en zijn optreden op de Confederations Cup was het haast al Cristiano Ronaldo wat de klok sloeg deze week. Maar ook die andere superster, Lionel Messi, laat van zich horen tijdens zijn vakantie op Ibiza - zij het op geheel andere wijze.

Een restaurantrekening van maar liefst 37.330 euro, die van Messi afkomstig zou zijn, deed op zaterdag de ronde op de sociale media. Messi, op vakantie op het eiland samen met zijn ploegmaat Luis Suarez en zijn ex-ploegmaat Cesc Fabregas, zou er maar liefst 41 flessen champagne Dom Pérignon, 27 pizza's en 7 burgers besteld hebben. De drie voetballers waren dan wel in het bijzijn van hun vrouwen, respectievelijk Antonella Roccuzzo, Sofia Balbi en Daniella Samaan, en het restaurant was het hoog aangeschreven en prijzige Lio aan de haven van Ibiza, toch riep de rekening de nodige vraagtekens op.

Dat vond blijkbaar ook Messi, want vandaag reageerde hij op de foto die op de sociale media gretig de ronde deed. En 'de Vlo' deed dat op duidelijke en best agressieve wijze. Onder een post van Instagramgebruiker 'Juezcentral' met de bewuste foto schreef hij in het Spaans: "Jajajajajajajaja que manera de hablar al pedo. Como inventan, lo mas lindo es que la gente se lo cree" (vrij vertaald: wat een manier om rotzooi te verspreiden en om leugens te creëren. Het grappigste is dan nog dat mensen dat geloven"). Gevolgd door twee tot tranen toe lachende emoticons. 'Juezcentral' verwijderde daarop zijn post, maar niet voordat hij in 23 minuten tijd al 797 likes gekregen had.