Paolo Maldini (ex-AC Milan) gaat op zijn 48ste deelnemen aan proftennistoernooi

TL

18/06/17 - 14u38 Bron: AD.nl

© kos.

Paolo Maldini gaat op zijn 48ste verjaardag zijn debuut maken in het proftennis. De legende van AC Milan zal dan mee doen aan de Aspria Tennis Cup, een Challenger-toernooi.

Maldini zal deelnemen aan het dubbeltoernooi, samen met zijn trainer Stefano Landonio. Het duo won het toernooi van de tennisclub Aspria Harbor Club en veroverde daarom een wildcard voor het Challenger-toernooi.



"Paolo heeft een goede service en goede slagen. Hij wordt ook steeds beter in de volleys", zo vertelt Landonio aan Tennis Italiano. "Hij brengt in het tennis dezelfde winnaarsmentaliteit op die hij in het voetbal had."