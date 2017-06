Duivels amuseren zich op vakantie: Batshuayi wordt vastgebonden door superhelden, Nainggolan geniet van waterpijp

Door: redactie

18/06/17 - 11u58

© kos.

Michy Batshuayi geniet duidelijk van zijn tijd in Los Angeles. Terwijl de meesten bruinen in het zonnetje, postte de Chelsea-aanvaller een opmerkelijke foto op Instagram. 'Batsman' houdt van superhelden en dat werd nog maar eens duidelijk. Batshuayi liet zich dan ook maar al te graag - door Superwoman en Catwoman - vastbinden met touwtjes rond zijn nek.



Net als Dries Mertens brengt ook Radja Nainggolan zijn vakantie door op het Griekse eiland Mykonos. De middenvelder, die eergisteren door supporters van AS Roma verkozen werd tot Speler van het Jaar, amuseerde zich onder meer met een waterpijp.