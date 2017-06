Oeps: coach van kersvers NBA-kampioen Golden State begaat stevige blunder tijdens bedankingsspeech

TL

18/06/17 - 09u27 Bron: AD.nl

© epa.

Golden State Warriors kroonde zich deze week tot de NBA-kampioen en dat was tijdens het successeizoen vooral te danken aan sterspelers Kevin Durant en Stephen Curry. Een bedankje zou dus wel op zijn plaats zijn, maar de coach Steve Kerr vergat Curry volledig tijdens de kampioensspeech.

© epa.

"Mijn god, ik ben zo'n idioot. Ik heb het volledig verknald", zo vertelde Kerr na afloop aan Mercury News. Volgens de coach kwam zijn vrouw naar hem toelopen na afloop van de speech en vertelde dat hij Curry was vergeten te noemen. Kerr ging daarop gelijk naar Curry toe en vertelde hem dat hij zich gigantisch schaamde. "Ik ben je gewoon vergeten, maar gelukkig was je ook niet zo belangrijk voor het team."



Kerr maakte het uiteindelijk nog goed door via de media genoeg complimenten te uiten. "Het was een verschrikkelijke fout. Hij betekent zoveel voor onze club, ik zou de bedankspeech met hem moeten afsluiten. Hoe kon ik in godsnaam Steph Curry vergeten? Ik had terug moeten lopen en de microfoon opnieuw moeten pakken. Hij zorgt ervoor dat wij goed kunnen spelen. Alles draait om hem. Niet alleen om zijn talent, maar ook om zijn onbaatzuchtigheid en zijn plezier."

Lees ook Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken: deze Belgische dames schrijven basketbalgeschiedenis