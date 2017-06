Moussa Dembélé kondigt heuglijk nieuws aan via Instagram

Manu Henry

Moussa Dembélé is vader geworden van een dochtertje dat luistert naar de naam Fellah. Dat heuglijke nieuws maakte de Rode Duivel vandaag zelf bekend via Instagram. Voor de middenvelder van Tottenham en zijn vriendin Naomi Solange is het hun tweede kindje. Zoontje Maleec, in september drie jaar oud, is zienderogen in de wolken met de geboorte van zijn zusje.