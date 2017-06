Belgische ploeg wil Cristiano naar België lokken en heeft daarvoor zelfs geheim wapen achter de hand

Thomas Lissens

17/06/17 - 14u06

Volgens A Bola is de beslissing van 'CR7' om Spanje en Real te verlaten onomkeerbaar. © kos.

Nadat Cristiano Ronaldo zou hebben aangegeven dat hij Spanje en Real Madrid wil verlaten, hebben al heel wat clubs (op ludieke wijze) hun geluk beproefd. Het ene voorstel was al wat gekker dan het andere, maar nu doet ook Excelsior Virton een aardige duit in het zakje. De club uit de Eerste Amateruliga probeert 'CR7' op geheel eigen wijze naar België te lokken en denkt daarvoor zelfs een geheim wapen te hebben: Orval.

Op Facebook postte de ex-club van Rode Duivel Thomas Meunier een oplijsting met dingen die Cristiano Ronaldo naar de provincie Luxemburg zouden moeten lokken.



"Dag Cristiano Ronaldo, je bent zeer welkom bij Excelsior Virton", zo klinkt het. "Deze argumenten kunnen je misschien overtuigen." En dan pakt Virton uit met een eigenzinnige opsomming:



*Je komt terecht in de Gaumestreek, het Franstalige deel van Belgisch-Lotharingen. Als Portugees in Madrid zul je je hier meteen thuis voelen.



*Vanuit Luxemburg zijn er elke dag vluchten van en naar Portugal.



*Je kan hier zelfs onze nieuwe voorzitter worden.



*Je zult het grote privilege hebben om je Portugese ploegmaats te laten proeven van Gaume taart en Orval.



*Dit is een uitgelezen kans om een nieuwe competitie (de Eerste Amateurliga) te ontdekken.



"Aarzel niet om ons te contacteren, Cristiano. Wij zijn klaar om te onderhandelen." Het is nu wachten op een reactie van de viervoudige winnaar van de Ballon d'Or...