"Ik heb een Rolls Royce-limo met chinchillatapijt. Wat is jullie levensstijl?": ziehier de #MayweatherChallenge

Thomas Lissens en Glenn Van Snick

17/06/17 - 13u10

© kos.

video Dat Floyd Mayweather de bijnaam 'Money' draagt, hoeft ons niet te verbazen. Dure auto's, privéjets en gouden horloges - de levende bokslegende pronkt graag met zijn weergaloze rijkdom en excentrieke levensstijl. In die mate zelfs dat de 40-jarige Amerikaan de #MayweatherChallenge in het leven heeft geroepen. Het doel? Anderen aanzetten om ook hun pracht en praal met de wereld te delen.

Met een filmpje roept Mayweather op om je leefwijze tentoon te spreiden. "Of je nu rijk of arm bent, toon jouw manier van leven. Ik rij nu rond in mijn Rolls Royce-limousine met chinchillatapijt met een peperdure horloge aan mijn arm. Toon ook jouw levensstijl."

De #MayweatherChallenge was geboren, maar niet iedereen reageerde even serieus en enthousiast op de uitdaging. Mario Balotelli antwoordde op z'n geheel eigen wijze, stellend dat Floyd zeker en vast geen levensgroot standbeeld van de Italiaanse spits in huis heeft.



Anthony Joshua, Engels bokskampioen en in het bezit van de IBF-wereldtitel bij de zwaargewichten, reageerde zo mogelijk nog hilarischer. Joshua somde allerlei dingen op die hij niet heeft - "dit vliegtuig is niet van mij, deze auto's zijn niet van mij, maar deze vrienden zijn wel van mij, en het is het enige wat ik heb."



En ook bokscollega Billy Joe Saunders kon het niet laten een prikje uit te delen: "Jij hebt al dat geld, maar dit is hoe wij het doen in Engeland", deelde Saunders mee terwijl hij zijn paarden showde.



Ongetwijfeld volgen er de komende dagen nog enkele hilarische filmpjes waarin de oproep van Mayweather op een ludieke manier wordt gecounterd.