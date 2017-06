Griezmanns nieuwe haarkleur? Met hilarische reactie weten we alvast wat Neymar er van vindt

Glenn Van Snick

17/06/17 - 10u52

Voetballers en hun kapsel, er is al veel inkt over gevloeid. Steven Defour koos onlangs voor een blonde look, Paul Pogba liet ter gelegenheid van zijn trip naar het Oosten enkele Chinese tekens scheren. Maar de coupe waarmee Antoine Griezmann nu pronkt, spant toch wel de kroon. De Atlético-spits - die donderdag nog in het huwelijksbootje stapte - liet zijn weelderige haardos blauw verven. Een toch wel zeer bijzondere keuze... Neymar was er alvast als de kippen bij om onverbloemd te laten weten wat hij van de nieuwe haarsnit vindt.

